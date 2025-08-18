حملة على الإقليمي تضبط 1115 مخالفة و11 متعاطيًا وتنفذ 17 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 97.156 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2.608 سائقين، وتبين إيجابية 186 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1.115 مخالفة مرورية، شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم ضبط 11 حالة تعاطٍ من بين 181 سائقًا، بالإضافة إلى ضبط 17 محكوماً عليهم بإجمالي 28 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.