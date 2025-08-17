"أوهمت زوجها بالإنجاب".. حبس سيدة 4 أيام بتهمة خطف رضيع في الوايلي

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر من والدته بمنطقة الوايلي، بقصد إيهام زوجها بالإنجاب بعد عدم اكتمال حملها.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت بفحص الطفل طبيًا للتأكد من سلامته، وتسليمه لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم المرج، أفادت فيه بتعرض نجلها الرضيع الذي يعاني من أنيميا حادة، للاختطاف على يد سيدة مجهولة بعدما غافلتها أثناء استعلامها عن أسعار تحاليل طبية داخل إحدى المستشفيات بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المتهمة، وبضبطها ومواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها أقدمت على خطف الطفل لعدم اكتمال حملها ورغبتها في إيهام زوجها بأنها أنجبت.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.