كتب- رمضان يونس:

أخلت الأجهزة الأمنية عدد من العقارات السكنية المجاورة، عقب اندلاع حريق داخل مخزن لمواسير بلاستيكية بمنطقة بولاق أبو العلا بالقرب من سوق الترجمان، إثر انفجار أسطوانة غاز تسببت في امتداد النيران إلى أربعة عقارات متاخمة للمخزن.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث، حيث دفعت بـ6 سيارات إطفاء و4 خزانات مياه لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، فيما فُرض كردون أمني بمحيط الحادث.

كما جرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة لتسهيل مهمة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تصاعد ألسنة لهب وأدخنة كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق، وانتقلت القوات على الفور لمكان الواقعة وتواصل جهودها لإخماد النيران، فيما لم تُعلن حتى الآن أي حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية أو المادية.