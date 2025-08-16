ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و133 متعاطيًا للمخدرات في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 117332 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 2203 سائقين، وتبين إيجابية 133 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

واستمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط (965) مخالفة مرورية، وفحص (151) سائقًا، وتبين إيجابية 15 حالة لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



