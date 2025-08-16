محاكمة 53 متهمًا في قضية "خلية القطامية".. السبت

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 53 متهمًا في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخرى، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع وحتى الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب من خلال إمداد الجماعة بالأموال مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.