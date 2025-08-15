إعلان

ضبط 35 طن منظفات مغشوشة داخل مصنع غير مرخّص بالقليوبية

02:03 م الجمعة 15 أغسطس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في إحباط نشاط مصنع غير مرخّص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المغشوشة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك عقب ضبط شخصين متورطين في إدارة المصنع داخل نطاق مركز شرطة أبو زعبل، حيث عثرت القوات على نحو 35 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية، جميعها مجهولة المصدر ومغشوشة، ومعبأة في عبوات تحمل علامات تجارية وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة المختصة للتحقيق.

محافظة القليوبية ضبط مصنع غير مرخّص شرطة البيئة والمسطحات
