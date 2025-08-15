ضبط 35 طن منظفات مغشوشة داخل مصنع غير مرخّص بالقليوبية



كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في إحباط نشاط مصنع غير مرخّص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المغشوشة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك عقب ضبط شخصين متورطين في إدارة المصنع داخل نطاق مركز شرطة أبو زعبل، حيث عثرت القوات على نحو 35 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية، جميعها مجهولة المصدر ومغشوشة، ومعبأة في عبوات تحمل علامات تجارية وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة المختصة للتحقيق.