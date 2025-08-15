ضبط 115 ألف مخالفة مرورية و190 متعاطيًا للمخدرات في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 114,515 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 2,673 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 178 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1,056 مخالفة مرورية، وفحص 188 سائقًا، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي المخدرات، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا، إلى جانب التحفظ على 3 مركبات مخالفة.

اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.