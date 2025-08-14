فيديوهات خادشة تنتهي بـ 3 فتيات ومالك كافيه في قسم الشرطة

القاهرة - مصراوي:

في واقعة صادمة هزت السوشيال ميديا، تحول مقهى هادئ بمدينة الغردقة إلى مسرح لإنتاج مقاطع فيديو خادشة للحياء، هدفها الأساسي لم يكن إلا جمع أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات ضد ثلاث صانعات محتوى لنشرهن مقاطع تحتوي على ألفاظ وإيحاءات تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق.

وبعد تحريات دقيقة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمات، وهن عاملات بأحد الكافيهات الشهيرة بالغردقة، واعترفن بتصوير ونشر المقاطع بتحريض مباشر من مالك الكافيه الذي تم ضبطه لاحقا مقابل تقاسم الأرباح الناتجة عن المشاهدات.