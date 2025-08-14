إعلان

طالب يستعرض بسلاح أبيض على فيسبوك.. والداخلية تكشف التفاصيل

06:07 م الخميس 14 أغسطس 2025

القاهرة - مصراوي:

في واقعة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون شكاوى ضد شخص دأب على التعدي عليهم بالسب من خلال تعليقاته على منشوراتهم، قبل أن يفاجئهم بنشر صورة له ممسكاً بسلاح أبيض.

تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد وضبط صاحب الحساب، وهو طالب مقيم بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على هاتفه المحمول والسلاح الأبيض الظاهر في الصورة.

وبمواجهته، أقر الطالب بارتكاب ما نُسب إليه، موضحاً أن ما قام به كان بدافع "اللهو"، لتنتهي القصة التي بدأت بتعليقات استفزازية على الإنترنت بضبطه ومصادرة السلاح.

