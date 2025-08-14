هروب على الطريقة السينمائية.. سر الميكروباص الذي أشعل السوشيال ميديا

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن اصطدام قائد سيارة "ميكروباص" عمداً بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم إعتراضه بأحد الطرق.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة المنيا وبرفقته سائق آخر أقرا أنهما حال اصطحابهما أحد الأشخاص "تم ضبطه" - مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات فى جناية هجرة غير شرعية - وزوجة ابنه وابنتيها من منطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالسيارة قيادة الأول اعترض طريقهم بعض الأشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو".

وأرجعا السبب لتضررهم من المحكوم عليه لاستيلائه على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم خارج البلاد بطريقة غير شرعية وعدم وفائه بذلك، فقام قائد السيارة بالتحرك مسرعاً خشية إحداثهم تلفيات بالسيارة خاصته والاصطدام بهم دون حدوث ثمة إصابات.