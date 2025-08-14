النيابة تعاين موقع حادث مطاردة فتيات أكتوبر على طريق الواحات

كتب-رمضان يونس:

انتقل فريق من نيابة أول وثالث أكتوبر الجزيئة، إلى موقع حادث مطاردة 3 سيارات لفتاة وصديقتها على طريق الواحات لمعاينة مكان الحادث.

وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات مراقبة البنزينة الموجود في مكان الحادث.

وقالت "نزال" أمام جهات التحقيق، إنها أثناء استقلالها سيارة ملاكي رفقة إحدى صديقاتها، تفاجأت بثلاث سيارات يطاردنهن على الطريق، ما تسبب في اصطدامهن بتريلا كانت تقف على جانب الطريق، على إثرها أُصبن بجروح في اليد والوجه.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة إيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة "مصابة بجرح بالجبهة"، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما، وفر الثلاث سيارات هربًا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها، وإلقاء القبض على قائديها ومستقليها. تبين أنهم 3 طلاب، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

