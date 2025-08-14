"خلافات مصاهرة".. ضبط المتهم بالتعدي على شخص وأسرته بـ"مفك" في الغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى آخر وأسرته باستخدام مفك، ورشقهم بالحجارة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى، تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية من "عامل -مقيم بدائرة المركز" بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه وأسرته بالضرب باستخدام آلة حادة "مفك" دون حدوث إصابات، وحال انصرافهم مستقلين سيارة أجرة قام بإلقاء الحجارة عليهم ما أسفر عن تلفيات بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه "عاطل – له معلومات جنائية" والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات حول المصاهرة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"تحتاج 21 يوم علاج".. تفاصيل التقرير الطبي لمصابة في مطاردة فتيات طريق الواحات

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تلقي القبض على متهمي مطاردة فتيات طريق الواحات

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة