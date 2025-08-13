أفعال خادشة وخلافات جيرة.. ضبط شابين بعد نشر فيديو صادم على الإنترنت

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان بجوار جرار زراعي، وأحدهما يقوم بأفعال خادشة للحياء تجاه إحدى الفتيات أثناء قيامها بتصويره، بسبب وضع الرمال أمام منزلها بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشابين الظاهرين في مقطع الفيديو، وهما مالكا مخبز، مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بوضع الرمال أمام المخبز الخاص بهما والمجاور لمنزل الفتاة القائمة بالنشر، تمهيدًا لإجراء بعض الأعمال بالمخبز، واعترف أحدهما بارتكابه الأفعال الخادشة على خلفية خلافات الجيرة، واعتراضه على قيامها بتصويرهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.