إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر حسناء شعبان

03:57 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

القبض على صانعة المحتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- أحمد أبو النجا:
أعلنت وزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "حسناء شعبان"، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استخدام تلك المواقع.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى المذكورة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام تلك المواقع، فقد تم ضبطها عقب تقنين الإجراءات، وهي مقيمة بمحافظة دمياط.
وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة

القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل

التفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على صانعة المحتوى بلوجر حسناء شعبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة