الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر حسناء شعبان

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "حسناء شعبان"، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استخدام تلك المواقع.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى المذكورة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام تلك المواقع، فقد تم ضبطها عقب تقنين الإجراءات، وهي مقيمة بمحافظة دمياط.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

