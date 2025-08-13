إعلان

ضبط قائد نصف نقل بلا رخصة بعد فيديو "الطفل السائق" بالجيزة

03:05 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب – علاء عمران
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مصوره قيام طفل بقيادة سيارة نصف نقل برعونة، واصطدامه بإحدى السيارات بأحد الطرق في الجيزة.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط السيارة المخالفة، وتبين أنها منتهية التراخيص، ويقودها شاب يبلغ من العمر 18 عامًا لا يحمل رخصة قيادة.
وبمواجهته، أقر بقيادته بسرعة زائدة على طريق حدائق الأهرام، ونفى اصطدامه بأي سيارات كما جاء في المقطع المتداول.
جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطفل السائق ضبط قائد نصف نقل بلا رخصة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة