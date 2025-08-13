ضبط قائد نصف نقل بلا رخصة بعد فيديو "الطفل السائق" بالجيزة
03:05 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب – علاء عمران
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مصوره قيام طفل بقيادة سيارة نصف نقل برعونة، واصطدامه بإحدى السيارات بأحد الطرق في الجيزة.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط السيارة المخالفة، وتبين أنها منتهية التراخيص، ويقودها شاب يبلغ من العمر 18 عامًا لا يحمل رخصة قيادة.
وبمواجهته، أقر بقيادته بسرعة زائدة على طريق حدائق الأهرام، ونفى اصطدامه بأي سيارات كما جاء في المقطع المتداول.
جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
