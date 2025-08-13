إعلان

واقعة تحرش على الطريق.. الداخلية تضبط قائد سيارة اعتدى على سيدة بالدقهلية

12:46 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة ملاكي بمطاردتها والتعدي عليها بالسب في محافظة الدقهلية.
وبالفحص، تبين أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وأفادت بأنه بتاريخ 10 الجاري، وأثناء قيادتها سيارتها بدائرة قسم شرطة المنصورة، قام قائد سيارة ملاكي بمطاردتها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء والتعدي عليها بالسب.
تم تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ المنصورة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واقعة تحرش الداخلية قائد سيارة سيدة الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة