كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة ملاكي بمطاردتها والتعدي عليها بالسب في محافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وأفادت بأنه بتاريخ 10 الجاري، وأثناء قيادتها سيارتها بدائرة قسم شرطة المنصورة، قام قائد سيارة ملاكي بمطاردتها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء والتعدي عليها بالسب.

تم تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ المنصورة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.