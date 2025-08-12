كتب- رمضان يونس:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عدد الأصوات الباطلة بالنظام الفردي، والتي وصلت إلى نحو 516 ألفًا و818 صوتًا باطلًا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بماسبيرو، أنه أدلى في انتخابات مجلس الشيوخ ما يقرب من 11 مليونا و650 ألف ناخب بأصواتهم.

وأُجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 من أغسطس الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية. وذلك على مستوى 8.286 لجنة انتخابية بمقار مختلفة تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9.500 قاضٍ و2.500 قاضية.

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة العملية الانتخابية من قبل 18 سفارة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 230 وسيلة إعلامية محلية ودولية حاصلة على تصاريح التغطية.