سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر

كتب : مصطفى الشاعر

08:21 م 07/03/2026

الصواريخ الإيرانية - أرشيفية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في نبأ عاجل قبل قليل، عن بدء عملية إطلاق واسعة للصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تأتي هذه الرشقات الصاروخية لتُعيد المواجهة المباشرة إلى الواجهة، كأحدث موجة قصف مكثف تنفذها طهران ضد العمق الإسرائيلي.

استنفار واعتراضات جوية

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق وابل من الصواريخ من جهة إيران، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل في هذه الأثناء على محاولة اعتراض الأهداف في الجو، مطالبا المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ والالتزام بالتعليمات.

إنذار مبكر بالشمال

وفي السياق ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل نظام الإنذار المبكر في كافة مناطق شمال إسرائيل، بعد رصد هجوم صاروخي إيراني "وشيك".

وتوقعت مصادر عبرية وصول رشقات إضافية خلال الدقائق القادمة، وسط حالة من الاستنفار القصوى في عمق الكيان.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

