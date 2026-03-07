إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "عاطل بني سويف" المثير للجدل

كتب : رمضان يونس

07:13 م 07/03/2026

عاطل بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لقيامه بالتحريض على العنف والبلطجة تتنافى مع القيم المجتمعية، بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلحة بيضاء لزيادة نسب المشاهدات.

ورصدت وحدة المتابعة والتحليل مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام القائم على النشر بالتحريض على العنف والبلطجة بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية، و نشره صورة على ذات حسابه يحمل خلالها أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على صاحب الحساب المشار إليه عاطل مقيم بمحافظة بنى سويف، وبحوزته الأسلحة البيضاء، و بمواجهته اعترف بنشره الصورة ومقطع الفيديو المُشار إليهما على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإستعراض وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وحذفه المقطع عقب ذلك خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحريض على العنف لطجة لداخلية يديو التحريض على العنمف والبلطجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السعودية تصدر قراراً بإيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين |ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية تصدر قراراً بإيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين |ما القصة؟
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام
جنة الصائم

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "عاطل بني سويف" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "عاطل بني سويف" المثير للجدل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان