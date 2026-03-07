ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لقيامه بالتحريض على العنف والبلطجة تتنافى مع القيم المجتمعية، بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلحة بيضاء لزيادة نسب المشاهدات.

ورصدت وحدة المتابعة والتحليل مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام القائم على النشر بالتحريض على العنف والبلطجة بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية، و نشره صورة على ذات حسابه يحمل خلالها أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على صاحب الحساب المشار إليه عاطل مقيم بمحافظة بنى سويف، وبحوزته الأسلحة البيضاء، و بمواجهته اعترف بنشره الصورة ومقطع الفيديو المُشار إليهما على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإستعراض وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وحذفه المقطع عقب ذلك خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.