قفزت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بأكثر من 10% هذا الأسبوع، متأثرةً بتصاعد الحرب الإيرانية التي هزت إمدادات الطاقة العالمية، ما فاقم الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخم مرتفعة.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدًا التزامه بخفض تكاليف الطاقة والتوسع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز داخل الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط؛ إذ جرى تداول خام برنت قرب 92.7 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 90.9 دولارًا للبرميل، في ظل المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على تدفقات الطاقة العالمية.