إعلان

ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا وسط اضطرابات الطاقة العالمية بسبب الحرب الإيرانية

كتب : أحمد الخطيب

08:35 م 07/03/2026

صعود النفط لأعلى مستوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بأكثر من 10% هذا الأسبوع، متأثرةً بتصاعد الحرب الإيرانية التي هزت إمدادات الطاقة العالمية، ما فاقم الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخم مرتفعة.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدًا التزامه بخفض تكاليف الطاقة والتوسع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز داخل الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط؛ إذ جرى تداول خام برنت قرب 92.7 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 90.9 دولارًا للبرميل، في ظل المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على تدفقات الطاقة العالمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط أسعار الوقود أمريكا إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ
شئون عربية و دولية

محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
تناوله باعتدال.. مشروب رمضاني يقوي القلب ويضبط ضغط الدم
سفرة رمضان

تناوله باعتدال.. مشروب رمضاني يقوي القلب ويضبط ضغط الدم
بحثًا عن طيار مفقود.. قوة "الكوماندوز" الإسرائيلية تقتل العشرات على الحدود
شئون عربية و دولية

بحثًا عن طيار مفقود.. قوة "الكوماندوز" الإسرائيلية تقتل العشرات على الحدود

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان