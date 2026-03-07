حقق فريق الترجي الفوز على حساب نظيره مستقبل المرسى، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي.

وتعد هذه هى المباراة الأخيرة للفريق التونسي، قبل مواجهة الأهلي، يوم 15 مارس الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ترتيب الترجي في الدوري التونسي

ويحتل فريق الترجي صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 53 نقطة جمعهم من 23 مباراة في المسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 15 مارس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وفي المقابل تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 21 من شهر مارس أيضًا على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي والترجي التونسي في القاهرة، دون حضور جماهير المارد الأحمر، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بمنع جماهير الأحمر، من حضور مباراتين، بسبب ما حدث في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة.

