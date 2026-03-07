إعلان

محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ

كتب : محمد جعفر

06:57 م 07/03/2026

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، رسالة طمأنة شاملة إلى كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تزامناً مع التطورات العسكرية الأخيرة والتصديات التي حققتها الدفاعات الجوية للهجمات الإيرانية.

"الإمارات بخير"

بدأ بن زايد كلمته بالتأكيد على استقرار الوضع الداخلي قائلاً: "دولة الإمارات بخير"، موجهاً شكرًا خاصاً للمؤسسة العسكرية على دورها "المميز والبطولي" خلال هذه الفترة، كما أعرب عن تقديره لكافة المؤسسات الأمنية.

رسالة للمقيمين: "أنتم أهلنا وضيوفنا"

خص بن زايد المقيمين برسالة تقدير واعتذار، قائلاً: "المقيمون هم ضيوفنا وأهلنا، ومواقفهم تشرفنا.. يعذروننا إذا ظهر قصور منا، فنحن في فترة حرب"، وأضاف: "أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا"، وتابع: "الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف وهذا الظن فيهم".

"جلد غليظ ولحم مرّ".. تحذير شديد اللهجة

وتابع الشيخ محمد بن زايد: "الإمارات جميلة وقدوة، لكن أقول لكم لا تغشكم الإمارات.. ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ"، مؤكداً أن الدولة ستقوم بواجبها كاملاً تجاه الأرض والشعب، واعداً الجميع بأن الإمارات "ستخرج من هذه المرحلة بشكل أقوى مما كانت عليه".

محمد بن زايد رئيس الإمارات كلمة محمد بن زايد حرب إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج

