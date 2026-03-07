أكدت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن آية الله مظفري عضو مجلس الخبراء الإيراني، أن عملية اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد قد تتم خلال الـ24 ساعة القادمة، تزامنا مع حالة الترقب السياسي التي تعيشها طهران حاليا.

انتظار مجلس الخبراء لاختيار خليفة خامنئي

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن كبار رجال الدين الـ88 الذين يشكلون "مجلس الخبراء" ينتظرون بفارغ الصبر تهيئة الظروف المناسبة لعقد الجلسة المخصصة لاختيار خليفة خامنئي.

وأوضح مظفري، أن هناك أمل راسخ في إتمام هذه المهمة بتوفيق إلهي خلال يوم واحد، مشددا على أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم محدد ليكون القائد الأعلى القادم، داعيا الجمهور إلى ضرورة عدم التكهن أو نشر الشائعات حول هذا الملف الحساس.

دعوات لتسريع اختيار خليفة خامنئي

وفي سياق متصل، دعا رجل الدين الإيراني البارز آية الله ناصر مكارم شيرازي مجلس الخبراء إلى التحرك السريع لتسمية المرشد الأعلى القادم، في ظل ما وصفه بحالة الارتباك السياسي المستمرة.

وأشار شيرازي في بيان رسمي، إلى أن التعامل مع مسألة اختيار مرشد أعلى جديد خليفة لخامنئي في الوقت المناسب من شأنه أن يعزز السلطة الوطنية ويسهم في تنظيم شؤون البلاد بأفضل شكل ممكن خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.

عوائق ميدانية أمام اختيار خليفة خامنئي

وأفادت التقارير، بأن دعوات تسريع خليفة خامنئي تأتي في وقت تعرضت فيه مبانٍ مرتبطة بـ"مجلس الخبراء" لغارات جوية مكثفة خلال الحرب الجارية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على سرعة التئام أعضاء المجلس الـ88 لعقد اجتماعهم.

وتعمل القيادة الدينية حاليا، على تجاوز هذه العقبات اللوجستية لضمان إتمام عملية اختيار خليفة خامنئي بما يحفظ استقرار مؤسسات الدولة ويمنع حدوث فراغ في هرم السلطة العليا للجمهورية الإسلامية.