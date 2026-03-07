إعلان

ضرب في نهار رمضان.. خلافات الجيرة تشعل خناقة بين جيران أبو حماد

كتب : مصراوي

04:39 م 07/03/2026

مشاجرة الجيران بابو حماد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى عدد من الأشخاص بالضرب على سيدتين بالشرقية.

تلقى قسم شرطة أبوحماد بالشرقية بتاريخ 4 مارس الجاري، بلاغًا من ربة منزل "الظاهرة بمقطع الفيديو"، تُفيد تضررها من جيرانها 3 أشقاء مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات بالوجه، بتاريخ 15 فبراير الماضي بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات واتهموا السيدتين "الظاهرتين بالمقطع"، بالتعدى عليهم بالضرب لذات الخلافات، أمكن ضبطهما، ومواجهتهما أيدتا ما سبق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

