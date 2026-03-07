أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن الصاروخ باليستي سقط في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة شرق العاصمة الرياض.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، في بيان له مساء السبت عن اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

قبل ذلك، كشف أيضاً عن تصدي منظومة الدفاع لـ 4 مسيرات إيرانية حاولت استهداف شرق العاصمة الرياض، بجانب تدمير مسيرة أخرى كانت في اتجاهها نحو شمال شرق الرياض.

وترفض الرياض وتدين بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي تستهدف البلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت رغم علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.