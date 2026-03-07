إعلان

الدفاع السعودية: سقوط صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان

كتب : عبدالله محمود

08:31 م 07/03/2026

وزارة الدفاع السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن الصاروخ باليستي سقط في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة شرق العاصمة الرياض.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، في بيان له مساء السبت عن اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

قبل ذلك، كشف أيضاً عن تصدي منظومة الدفاع لـ 4 مسيرات إيرانية حاولت استهداف شرق العاصمة الرياض، بجانب تدمير مسيرة أخرى كانت في اتجاهها نحو شمال شرق الرياض.

وترفض الرياض وتدين بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي تستهدف البلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت رغم علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الشرق الأوسط قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تناقض ميداني.. صواريخ إيران تضرب "الخليج" بعد ساعات من وعود التهدئة
شئون عربية و دولية

تناقض ميداني.. صواريخ إيران تضرب "الخليج" بعد ساعات من وعود التهدئة
"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ
شئون عربية و دولية

محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ
"إيه اللي لابساه دا يا أخت رحمة..رامز جلال يسخر من ملابس رحمة حسن
دراما و تليفزيون

"إيه اللي لابساه دا يا أخت رحمة..رامز جلال يسخر من ملابس رحمة حسن
ياسمين عبد العزيز لـ مي عمر:"كنت في المستشفى بين الحياة والموت موصلنيش
دراما و تليفزيون

ياسمين عبد العزيز لـ مي عمر:"كنت في المستشفى بين الحياة والموت موصلنيش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان