الداخلية: تيك توكر دمياط سجينة منذ عام 2024

06:58 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تيك توكر دمياط

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديوهات متداولة لصانعة محتوى.

رصدت الوزارة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سيدة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بدمياط.

بالفحص أمكن تحديد السيدة وتبين أن لها معلومات جنائية وأنها مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط).

باستكمال الفحص الجنائي تبين أنها مقيدة الحرية منذ عام 2024 بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء حكم صادر ضدها فى إحدى القضايا.

تيك توكر دمياط فارسكو سجينة مقاطع خادشة للحياء مراكز الإصلاح والتأهيل
