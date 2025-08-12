براءة مطرب المهرجانات أمين خطاب من القيادة تحت تأثير المخدر

كتب– صابر المحلاوي:

برأت المحكمة المختصة بالشيخ زايد مطرب المهرجانات أمين خطاب من تهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد قررت حبس مطرب المهرجانات أمين خطاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

واقتادت قوة أمنية، أمين خطاب إلى مصلحة الطب الشرعي تنفيذًا لقرار نيابة الشيخ زايد، لأخذ عينة من دمائه للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة، حيث أُلقي القبض عليه في حملة للكشف عن القيادة تحت تأثير المخدر، برفقة 8 متهمين آخرين كانوا ضمن حصيلة الحملة.

وقررت النيابة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي وسحب عينة دم منه لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه، وتحديد نوع المادة المخدرة إن وُجدت.

وكشفت التحقيقات أن أمين خطاب تم القبض عليه مع 8 متهمين آخرين، ضمن حملة مشتركة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، والتي تُشن بشكل يومي، وتنتهي بضبط عدد من قائدي السيارات أظهرت الكواشف السريعة للمخدرات وجود آثار مواد مخدرة في عيناتهم المبدئية، ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.