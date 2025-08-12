الداخلية تعلن تفاصيل القبض على التيك توكر "لوليتا"
كتب- أحمد أبو النجا:
أعلنت وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى تُعرف بـ"لوليتا"، بتهمة نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، تتنافى مع قيم المجتمع.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى، تُعرف بـ"لوليتا"، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتمثل خروجًا على الآداب العامة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟
بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية
بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"
القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة
"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة
القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل
فيديو قد يعجبك: