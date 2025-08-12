الداخلية تعلن تفاصيل القبض على التيك توكر "لوليتا"

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى تُعرف بـ"لوليتا"، بتهمة نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، تتنافى مع قيم المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى، تُعرف بـ"لوليتا"، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتمثل خروجًا على الآداب العامة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.