حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس عامل نظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة في عيادة داخل أسانسير بمول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول المتهم، وتحليل عينة من دمه لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة التحرش.

وكانت موظفة قد وجهت اتهامًا لعامل نظافة بالتحرش بها داخل أسانسير بمدينة الشيخ زايد، حيث ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بتعرض سيدة للتحرش في مدينة الشيخ زايد، وذكرت مقدمة البلاغ أنها أثناء استقلالها أسانسير خاص بعيادة داخل مول تجاري، فوجئت بعامل نظافة يتحرش بها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

