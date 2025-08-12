لاختصار الطريق.. ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه في المنيا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة "ميكروباص" يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة المنيا، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.