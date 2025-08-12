كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على رسام "أوشام" لاتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن ذلك جاء في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو أثناء رسمه "أوشام" على أجساد بعض السيدات بطريقة خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم (مقيم بالقاهرة)، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز "لاب توب"، وبفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها، إضافةً إلى الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي تبين أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

وبمواجهته، اعترف بنشر المقاطع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

