فيديو صادم | سائق يعتدي على رجل وزوجته ويحطم زجاج سيارتهما

12:25 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

سائق يعتدي على رجل وزوجته

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من سائق قام بالتعدي عليها وعلى زوجها أثناء استقلالهما سيارتهما، وتحطيم زجاج السيارة بالحجارة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تمكّن فريق البحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلاف حول أولوية المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي سائق يعتدي على رجل وزوجته تحطيم زجاج السيارة
