كتب- صابر المحلاوي:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقم 1194 و1195 لسنة 2025، بمنح 42 مواطنًا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الموافق 12 أغسطس 2025.

وجاء في نص قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن، أنه يُؤذن للمرشحين المدرجين أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع بقائهم محتفظين بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار الأول (رقم 1195) منح الإذن لـ 21 مواطنًا من محافظات مختلفة، يحملون جنسيات مثل الألمانية، الإيطالية، الأمريكية، الدنماركية، الجنوب أفريقية، الأسترالية، الكندية، الهولندية، الروسية، البيلاروسية، البريطانية، والأوكرانية.

أما القرار الثاني (رقم 1194) فخصَّص منح الإذن لـ 21 آخرين من محافظات عدة أيضًا، منهم من حصل على الجنسية البريطانية، الألمانية، السودانية، الفلسطينية، الجزائرية، الأيرلندية، الهولندية، التركية، والإيطالية.

يُذكر أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الرسمية لتنظيم منح الجنسية الأجنبية للمواطنين المصريين مع الحفاظ على حقوقهم الوطنية.