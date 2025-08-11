عراقي وابنته يصارعان الموت.. سائق يودي بحياة سودانية بشارع فيصل

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة سودانية مصرعها فيما أصيب عراقي وابنته صدمتهم سيارة نصف نقل بفيصل اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم الهرم العميد حسام السيسي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حاث ووجود ضحايا آخر شارع فيصل.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نصف نقل بعدد من المارة أمام فندق قاعود مما أسفر عن مصرع "فضيلة 60 عاما" سودانية الجنسية وإصابة عراقي يدعى محمد عبد الله 45 عاما وابنته.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج مع التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

