إعلان

عراقي وابنته يصارعان الموت.. سائق يودي بحياة سودانية بشارع فيصل

08:39 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حادث دهس - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة سودانية مصرعها فيما أصيب عراقي وابنته صدمتهم سيارة نصف نقل بفيصل اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم الهرم العميد حسام السيسي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حاث ووجود ضحايا آخر شارع فيصل.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نصف نقل بعدد من المارة أمام فندق قاعود مما أسفر عن مصرع "فضيلة 60 عاما" سودانية الجنسية وإصابة عراقي يدعى محمد عبد الله 45 عاما وابنته.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج مع التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دهس حادث تصادم فندق فيصل الجيزة قسم الهرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها