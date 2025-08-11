إعلان

الداخلية: بلوجر شهير حاول غسل 100 مليون جنيه

06:03 م الإثنين 11 أغسطس 2025

القاهرة - مصراوي:

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

البلوجر متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأثبتت التحريات محاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 100 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

