حارس عقار يضرب كلبًا حتى نفوقه بسبب كثرة نباحه بأكتوبر

حارس عقار يضرب كلبًا حتى نفوقه

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث أكتوبر ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء شخص على كلب بعصا خشبية حتى نفوقه.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو حارس عقار، وبحوزته العصا الخشبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة نباح الكلب، وتحرر المحضر اللازم.

