إعلان

حارس عقار يضرب كلبًا حتى نفوقه بسبب كثرة نباحه بأكتوبر

02:13 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حارس عقار يضرب كلبًا حتى نفوقه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث أكتوبر ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء شخص على كلب بعصا خشبية حتى نفوقه.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو حارس عقار، وبحوزته العصا الخشبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة نباح الكلب، وتحرر المحضر اللازم.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حارس عقار أكتوبر العصا الخشبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن