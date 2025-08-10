إعلان

لاتهامه ببث محتوى خادش للحياء.. قرار قضائي بشأن البلوجر إسلام عاطف

11:31 م الأحد 10 أغسطس 2025

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر إسلام عاطف 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه ببث فيديوهات تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر إسلام عاطف، وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات أن المتهم نشر مقاطع وإيحاءات مُثيرة للجدل بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباحًا، مما أثار استياءً واسعًا ودفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

