كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، قرارات صادرة عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تقضي بإبعاد شخصين يحملان الجنسية السورية وسيدة تحمل الجنسية الفلسطينية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار رقم 1202 لسنة 2025 إبعاد المدعو محمود قاسم عكورة، سوري الجنسية، مواليد 13 يونيو 1972، خارج البلاد، فيما نص القرار رقم 1197 لسنة 2025 على إبعاد المدعو محمد إسماعيل زيدان، سوري الجنسية، مواليد 8 يناير 1985.

كما نص القرار رقم 1198 لسنة 2025 على إبعاد المدعوة نجاة نافذ محمد حسن، فلسطينية الجنسية، مواليد 22 مايو 1999، خارج البلاد.

وشددت القرارات على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذها، ونشرها في الوقائع المصرية.