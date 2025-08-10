بالأسماء.. الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالموافقة على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 1196 لسنة 2025 ونشرته الجريدة الرسمية، أسماء المواطنين المشمولين برد الجنسية، وهم: أيمن السيد محمد، أحمد حسن حسين، شكري موسى يعقوب، أسامة محروس السيد، فراج سيد عبده، أحمد محمد رجب، عادل الجنيد محمد، إبراهيم محمد عبد الرحيم، مصطفى الحسيني مصطفى، محمد عبد الرشيد محمد، أحمد محمد أحمد، جمال محمد أحمد، محمود عادل عبد الوهاب، مصطفى محمد محمد، الطفل مصطفى عبد الغفار محمد، ندى عبد الغفار محمد، ندى عبد العزيز عبد المنعم، عائشة أحمد حسن، أميرة سيد محمود، سامية جمال محمد، وشيماء محمد أحمد.