إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"الخلية الإعلامية".. اليوم

02:00 ص الأحد 10 أغسطس 2025

background

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة 5 متهمين بتهمة تولّي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية".

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.

ووجّهت للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ووجّه لبعضهم تهم تمويل تلك الجماعة.

مجمع محاكم بدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب الخلية الإعلامية نيابة أمن الدولة محاكمة 5 متهمين
