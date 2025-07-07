سقوط أجزاء من حمولة النقل.. تعرف على عقوبة السائقين؟

كتب- محمود الشوربجي:

تزايدت خلال الآونة الأخيرة معدلات حوادث الطرق بشكل كبير نتيجة القيادة بتهور والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بقواعد المرور، الأمر الذي عرض حياة كثير من المواطنين للخطر.

وفي مواجهة هذا التحدي، تقوم الحكومة والإدارة العامة للمرور بدور محوري من خلال تطبيق القانون، وتكثيف الرقابة، وتطوير شبكات الطرق، إضافة إلى حملات التوعية المرورية التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة على الطرق والحد من الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ضبط 121722 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

وقال المحامي بالنقض محمد سالم، لـ "مصراوي"، إن قانون المرور يعاقب كل من يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة تبعًا لخطورة الفعل.

أشار إلى أنه في حالة تسبب أي سائق في وقوع حادث مروري وترتب على هذا الفعل وفاة أو عجز كلي، تكون العقوبة السجن المشدد.

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وأمرت النيابة العامة، أمس الأحد، بحبس قائدي ثلاث سيارات نقل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسير بطريق محور 26 يوليو بسرعة فائقة وبدون لوحات معدنية، وتعمد أحدهم الاصطدام بمركبة أحد المواطنين أثناء سيرها، ما أسفر عن إتلاف مرآتها الجانبية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن القرار يأتي في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته وزارة الداخلية من مقطع مصور أظهر قيادة ثلاث سيارات نقل بسرعة مفرطة، ودون لوحات معدنية، وقيام قائد إحداها بصدم مركبة مواطن عمدًا، أثناء سيره بالطريق.

وقد أجرت الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها. وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستدعت مالك السيارة المتضررة، الذي أكد الواقعة وقدَّم مقطعًا مصورًا وثَّقه عبر هاتفه المحمول.

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