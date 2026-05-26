محافظ أسوان: غرامة 10 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر خلال العيد

كتب : إيهاب عمران

02:32 م 26/05/2026

عمرو لاشين

تواصل محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة.

فتح 15 مجزرًا لاستقبال الأضاحي مجانًا


أكد محافظ أسوان أنه جرى فتح 15 مجزرًا حكوميًا وخاصًا لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف مديرية الطب البيطري، وذلك للحد من الذبح في الشوارع والأماكن العامة والحفاظ على الصحة العامة والنظافة.

غرامة فورية للمخالفين


وأوضح المحافظ أنه سيتم توقيع غرامة فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه على أي شخص يتم ضبطه يذبح خارج المجازر المعتمدة، في إطار تطبيق الإجراءات المنظمة خلال أيام العيد.

حظر شوادر بيع الخراف على الأرصفة


وأشار المحافظ إلى حظر إقامة شوادر بيع الخراف على الأرصفة أو في الطرق العامة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة مخلفات وجلود الأضاحي، للحفاظ على المظهر الحضاري بالمحافظة خلال فترة العيد.

