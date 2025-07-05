كتب- صابر المحلاوي:

كثّفت الإدارة العامة للمرور خلال الفترة الماضية من تفعيل مخالفة "عدم اتباع تعليمات رجل المرور"، وهي المخالفة التي أثارت تساؤلات بين السائقين بعد رصدها في بعض صحف المخالفات، مع غرامات مالية تراوحت بين 500 إلى 1000 جنيه.

ورغم ما أُثير حول ارتباط هذه المخالفة بقانون المرور، إلا أن مراجعة القواعد المنظمة تؤكد أنها ليست مستحدثة، بل كانت قائمة منذ سنوات، ضمن الفئة (ج) في جدول المخالفات، إلا أن تطبيقها لم يكن مفعّلًا بشكل صارم كما هو الحال حاليًا.

وتُسجّل مخالفة "عدم اتباع تعليمات رجل المرور" في عدد من الحالات، من بينها:

-تجاهل إشارة التوقف الصادرة من رجل المرور.

-السير في الاتجاه العكسي بعد التنبيه المباشر.

-كسر الإشارة أثناء وجود فرد مرور ينظم الطريق.

-الامتناع عن إبراز الرخص أو مخالفة الأوامر عند نقاط التفتيش.

-ارتكاب أي مخالفة مرورية بعد تحذير مباشر.

وتعد هذه المخالفة من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، حيث إن تجاهل التعليمات المباشرة يؤدي إلى ارتباك في حركة المرور، وقد يتسبب في وقوع حوادث.

وبحسب نصوص قانون المرور، فإن الغرامة المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها بدفع نصف الحد الأقصى في بعض الحالات، ما لم تكن مرتبطة بمخالفات جسيمة أخرى.

ويأتي تشديد تطبيق هذه المخالفة في إطار خطة موسعة لضبط الحالة المرورية، وتفعيل الرقابة على الطرق، وفرض الانضباط بالتزامن مع تطبيق القانون على نحو متكامل.