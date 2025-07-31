أمن القاهرة يداهم كيانا تعليميا مخالفا في مدينة بدر

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على 7 متهمين لإدارتهم كيان تعليمي مخالف بمدينة بدر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية معتمدة تفيد حصولهم على دورات تدريبية فى مجال الملاحة البحرية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف مقر الكيان وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورها للكيان – 4 صاعق كهربائى – الأجهزة المستخدمة فى طباعة الشهادات والكارنيهات).