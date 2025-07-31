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سقوط صاحب كيان وهمي يمنح شهادات مزورة بمدينة نصر

12:44 م الخميس 31 يوليو 2025

ضبط - تعبيرية

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كتب - عاطف مراد:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب كيان تعليمي غير مرخص في مدينة نصر، بتهمة النصب على المواطنين من خلال منح شهادات ودبلومات مزورة، بزعم أنها مؤهلة للعمل في شركات كبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبدأ يروج له من خلال إعلانات ومطبوعات دعائية، مستغلًا رغبة الشباب في الحصول على مؤهلات دراسية تُسهل فرص التوظيف.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان، وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية الخالية من البيانات، منسوب صدورها للكيان، إلى جانب مطبوعات دعائية.

واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية من ضحاياه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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ضبط صاحب كيان وهمي .شهادات مزورة مدينة نصر
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