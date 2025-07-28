تقودها طفلة وشقيقتها.. مصرع شخص دهسته سيارة في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

أطاحت طفلة تقود سيارة رفقة شقيقتها، بشخص في منطقة إمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصاباته، وتحفظت قوات الأمن على الطفلتين وتحرر محضرًا بالواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شخص صدمته سيارة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص أربعيني.

بعمل التحريات تبين أن سيارة ملاكي تقودها طفلة تبلغ من العمر 12عامًا وشقيقتها دون علم والدهما، وأطاحت بالمجني عليه أثناء سيره بالطريق.

وتمكنت القوات من ضبط الطفلتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.