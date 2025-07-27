"خناقة الشقة".. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين 12 شخصًا في السلام

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين 12 شخصًا في السلا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما ورد لقسم شرطة السلام أول بشأن وقوع مشاجرة بدائرة القسم أسفرت عن وقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 8 أشخاص (أُصيب 4 منهم بسحجات وكدمات)، والثاني يضم 4 أشخاص (أُصيب 2 منهم بسحجات وكدمات)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على إحدى الشقق السكنية، تطورت إلى تعدٍّ متبادل بين الطرفين، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الأول على سلاح أبيض، وعصا خشبية، وعدد من الزجاجات الفارغة، والتي استخدمت في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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