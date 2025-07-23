كتب – علاء عمران:

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارها الميداني، حيث عززت التواجد الأمني والخدمات المرورية في مختلف الشوارع والميادين، ما أسفر عن رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرافق، والأحياء، وممثلي الجهات المعنية، في إطار خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري وضبط الحالة المرورية.





