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المرور يرفع 43 سيارة ودراجة مهملة بشوارع القاهرة والجيزة

02:21 م الأربعاء 23 يوليه 2025

سيارات متروكة ومتهالكة من الشوارع

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كتب – علاء عمران:

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارها الميداني، حيث عززت التواجد الأمني والخدمات المرورية في مختلف الشوارع والميادين، ما أسفر عن رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرافق، والأحياء، وممثلي الجهات المعنية، في إطار خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري وضبط الحالة المرورية.


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