كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لفرض الانضباط وتحقيق السلامة المرورية ومواجهة المخالفات بأنواعها.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 133,096 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 3,440 سائقًا، وتبين تعاطي 290 منهم لمواد مخدرة.

وفي إطار متابعة مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، واصلت الوزارة حملاتها الانضباطية هناك، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,078 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 273 سائقًا، ثبت تعاطي 16 منهم للمواد المخدرة، وضُبط 19 محكومًا عليهم بإجمالي 32 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قانون المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المشار إليها.