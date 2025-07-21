كتب– أحمد عادل ورمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الشروع في قتل طالب ثانوي أمام المدرسة في آخر أيام الامتحانات على يد زميله، بسبب رفضه إملاءه إجابات الامتحان داخل اللجنة، عن أقوال المتهم في الواقعة.

وجاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان - حصل "مصراوي" على نسخة منها - كالآتي:

س: ما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن يوم الحد خلّصت امتحاني، وفيه واحد أنا معرفهوش قالّي: "هو انت بتقول للمراقبة إني معايا تليفون في اللجنة؟"، وقتها نزلت تحت، جه مسكني من التيشيرت، وساعتها أستاذ جه وخرجني برّه، ونشبت بينا مشاجرة، وتدخل الأستاذ وفصلنا، ومشينا.

س: وماذا حدث يوم الواقعة؟

ج: يوم الخميس حضرت الامتحان وخلصت بدري، وبعد ما خرجت من المدرسة شُفت المجني عليه "طه" خارج ورايا، وكان الطلبة فرحانين إننا خلّصنا امتحانات، و"طه" جه ناحيتي، ومسك في هدومي، وقالّي: "إنت عايز إيه بقى؟"، واتخانقنا بالإيد، ولقيت صاحبه قطع التيشيرت وضربني من ورا، وهو ضربني في وشي، والناس اتلمت وفصلونا، وساعتها أنا مشيت.

س: ماذا تعرف عن إصابات المجني عليه؟

ج: معرفش "طه" اتصاب إزاي، وأنا مشوفتوش ساعتها، وامبارح لقيت الحكومة حوالى الساعة 2 الظهر جم عندي البيت وأبضوا على والدي، وأنا عرفت إن "طه" عمل لي محضر، فروحت سلّمت نفسي.

س: ما صلتك بالمجني عليه "طه نشأت"؟

ج: أنا اتعرّفت عليه في بداية الامتحانات.

س: وهل توجد خلافات بينك وبينه؟

ج: مفيش أي خلافات بيني وبينه.

س: ما ظروف تقابلك مع المجني عليه يوم الواقعة؟

ج: قابلته اليوم اللي اتصاب فيه، ومحصلش حاجة بيني وبينه ساعتها.

س: وما الحالة التي كان عليها المجني عليه حين رأيته؟

ج: مكنش فيه حاجة خالص، ومفيش خلافات بيني وبينه.

س: ومن تحديدًا محدث إصابة المجني عليه؟

ج: معرفش.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس "س. ح"، المتهم بالشروع في قتل طالب الثانوية العامة أمام باب المدرسة، لرفضه إملاءه إجابات الامتحان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم "سيف" تهمة الشروع في القتل، في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، بعد أن كشفت التحقيقات عن اعتدائه على زميله باستخدام سلاح أبيض أمام المدرسة.

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